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В крымском СИЗО в тяжелом состоянии содержится украинский политзаключенный

Сегодня, 13:57

Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных заключенных.

Балух, Крым
Владимир Балух. ru.krymr.com
В оккупированном Крыму в нечеловеческих условиях в Симферопольском СИЗО содержится украинский активист Владимир Балух, которого приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

По ее словам, Украина требует от России допустить врачей к Балуху.

"Не оказывать медицинскую помощь — бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", — написала она.


Кроме того журналист Антон Наумлюк сообщил, что Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных заключенных.

"Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не предоставляется", — написал он в Facebook.

Напомним, крымского активиста Владимира Балуха обвинили в хранении боеприпасов, которые, по словам украинского активиста, ему подбросили сами правоохранители. 
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Балух, СИЗО, Симферополь, содержание, болезнь
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