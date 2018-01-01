В квартиру лидера С14 ворвались силовики

Предположительно, обыск проводит полиция по делу о нападении на лагерь ромов в Киеве.

Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

"Внимание! На улице Момота (Горького), 52, менты вломились силой в квартиру Сергея Мазура. Мусора проводят обыск! Депутаты уже прибывают, у кого есть возможность, летите сюда", - говорится в сообщении.

Предположительно, обыск проводит полиция по делу о нападении на лагерь ромов в Киеве в апреле этого года, сообщил на своей странице лидер организации "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.

"У активиста Сергея Мазура незаконный обыск, якобы за уборку парковых зон от свалок, которые оставили ромские шайки. Понятно, что деятельность С14 стоит поперек горла сотням негодяев по всей стране и на всех уровнях государственных структур. Поэтому инциденты, связанные с ромами, это лишь повод. Активисты движения "Традиция и порядок" уже отправились на поддержку", - сообщил Ходаковский.

Напомним, в конце апреля радикалы С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в Киеве и уничтожили их палатки.

"Цы…ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", - заявлял Мазур.

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