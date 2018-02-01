В МИД рассказали о цене электронной визы для въезда в Украину

Информацию озвучил руководитель консульской службы Сергей Погорельцев.

Информационное табло в украинском аэропорту УНИАН

В Украине заканчивается подготовка ко введению электронных виз для граждан тех стран , которые не входят в перечень государственных образований миграционного риска.

Такую информацию в четверг, 8 февраля, озвучил руководитель консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев в интервью "Европейской правде".

По словам чиновника, постепенно будет уменьшаться количество виз, выдаваемых в аэропортах.

"В ближайшее время будет введена электронная виза - для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска. Параллельно уменьшается количество виз, которые оформляются в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких 70 стран", - сказал Погорельцев.

При этом, по его словам, консульские пункты в аэропортах не будут ликвидированы окончательно. "Относительно электронной визы, стоить она будет 65 долларов. Визу будут присылать на электронную почту. Ее надо самому распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль. Просто загрузить в телефон не получится - для пограничников нужна распечатка. В частности, поэтому мы на первом этапе не будем даже уменьшать количество наших сотрудников в аэропортах, чтобы они, например, помогли распечатать визу", - резюмировал чиновникю

Погорельцев также рассказал, что электронная виза будет исключительно однократной и выдаваться сроком до 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украина опередила Россию в рейтинге паспортов.