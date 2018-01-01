В Минэкономразвития опровергли штрафование украинцев за нарушения с пропиской

Данная инициатива - штрафовать украинцев за непроживание по месту прописки - уже в самой своей задумке выглядело угрожающе.

Паспорт гражданина Украины REUTERS

Сотрудники "Офиса реформ административных услуг" при украинском Минэкономразвития и торговли вытсупили с инициативой введения проверок фактов проживания граждан Украины в местах их постоянной регистрации.

Соотствующую информацию в понедельник, 23 апреля, опубликовал портал "Украинские новости", ссылаясь на новый проект закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине". Также сообщалось, что законопроектом предусматривает проведение проверок фактов проживания граждан в местах, в которых они официально зарегистрированы. Нарушителей предлагалось штрафовать на суммы от 340 до 850 гривен.

Позднее данная информация была опубликована представителями пресс-службы Минэкономразвития и торговли.

"Проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за представление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть при желании зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает). Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации", - заявили они.

Кроме того, по словам чиновников, ожидается, что регулярность проведени проверок не будет превышать 0,32% от общего числа регистраций.

Напомним, ранее сообщалось о вероятных новых правилах прописки в Украине.

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