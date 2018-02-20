В Минэкономразвития рассказали, сколько в 2018-м Украина получит денег из-за границы

Объем международной технической помощи, полученной Украиной в минувшем году, составил 924,32 млн долларов − на 321 млн меньше, чем в 2016-м.

Такое информация содержится в опубликованном во вторник, 20 февраля, отчете Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

По данным ведомства, в нынешнем году объем помощи от международных доноров сократится еще сильнее и составит 715,4 млн долларов. В частности, в текущем году планируется получить техническую помощь на 203,78 млн от США, 248,22 млн долларов - от Еврокомиссии и 137,62 млн долларов - от ООН.

К слову, согласно данным МЭРТ, в прошлом году в Украине реализовывалось 547 проектов международной технической помощи общей стоимостью 5,7 млрд долларов (в том числе 2,4 млрд долларов - из "Чернобыльского фонда "Укрытие"" и "Счета ядерной безопасности").

Напомним, ранее сообщалось о том, что США намерены выделить еще 200 млн долларов на оборонные нужды Украины.