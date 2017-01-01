В МОН рассказали, на сколько перенесут внедрение "языковой" статьи закона "Об образовании"

Информацию озвучила руководитель ведомства Лилия Гриневич.

Министр образования Лилия Гриневич "Прямий"

В украинском Минобразования и науки согласились с тем, что переходный период ради имплементации статьи закона "Об образовании" о языке школьного обучения должен быть продлен до 2023 года.

С таким заявление руководитель ведомства Лилия Гриневич выступила в Киеве во время встречи с румынским послом Кристианом-Леоном Цуркану, сообщают в пресс-службе Минобразования.

"Мы благодарны Венецианской комиссии за оперативную и профессиональную работу и готовы имплементировать данные рекомендации. Важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наше первая задача – обеспечить каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп", – заявила чиновница.

Кроме того, Гриневич рассказала, что Украина готовит пошаговую карту воплощения в жизнь "языковой" статьи.

Напомним, ранее Венецианская комиссия опубликовала решение по украинскому закону "Об образовании".