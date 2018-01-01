В МВД рассказали, сколько танков и прочего оружия имеют боевики на Донбассе

Статистику озвучил глава ведомства Арсен Аваков.

Танки ДНР Politeka

В зоне военного конфликта на Донбассе украинским военнослужащим противостоит армейская группировка из 35,5 тысячи человек, составленная из кадровых российских военных, наемников и местного населения.

С таким заявлением выступил глава украинского МВД Арсен Аваков на XI Форуме по безопасности в Киеве, в пятницу, 13 апреля.

"По данным МВД, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1-й и 2-й корпуса под видом военизированных формирований ДНР и ЛНР (которые на самом деле приписаны к 8-й армии Южного военного округа ВСРФ) состоят из кадровых военнослужащих РФ, наемников и части местного населения. Состав этих сил на оккупированной территории − 35,5 тысяч только на Донбассе", – цитирует чиновника портал "Остров".

Кроме того, по данным Авакова, в распоряжении вражеской группировки насчитывается 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских систем и минометов, 208 реактивных систем залпового огня, 363 противотанковых средств, 419 средств противовоздушной обороны.

"Это не сепаратисты и не повстанцы, и купили они это оружие не в военторге, который захватили при агрессии. И количество бронетанковых сил здесь, пусть простит меня британский министр, больше, чем в Великобритании", – подытожил глава МВД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе из-за игнора боевиками перемирия пострадало много бойцов АТО.