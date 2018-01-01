В ОБСЕ рассказали, когда боевики могут затопить "ядерную" шахту на Донбассе

Сотрудники шахты выразили обеспокоенность относительно рисков, связанных с затоплением шахты.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе OSCE/Evgeniy Maloletka

На неподконтрольной части Донецкой области затопление радиоактивной шахты "Юнком" может начаться уже в апреле.

Руководство сепаратистов распорядились убрать все насосы для отлива воды, сообщает Специальная мониторинговая миссии (ССМ) ОБСЕ в отчете за 19 апреля.

Отмечается, что наблюдатели уточнили информацию о запланированном затоплении шахты "Юнком" в поселке Бунге, который находится в 43 км к северо-востоку от Донецка. При этом сотрудники шахты выразили членам патруля свою обеспокоенность относительно рисков, связанных с затоплением шахты.

"По их утверждениям, четыре насоса, которые помогали регулировать уровень воды в шахте, убрали примерно три недели назад. Они сообщили, что им приказали отключить и убрать оставшиеся насосы до конца месяца. Наблюдателям не удалось подтвердить, что насосы и другое оборудование из шахты убрали, так как им сказали, что на это нужно разрешение от вооруженных формирований", — говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе влечет за собой серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

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