В Одессе загорелся ресторан у моря: фото, видео

Инцидент произошел на пляже в районе "13-й станции Большого Фонтана".

Одессе в пятницу, 13 апреля, на пляже в районе "13-й станции Большого Фонтана" произошло возгорание в ресторане Песок.

Как сообщает местный портал "Думская", пожар начался около 11.00. "На данный момент к месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения. Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря", – говорится в тексте.

Далее огонь перекинулся на спасательную лодочную станцию, примыкающую к ресторану. "Пожарные приехали через 16 минут после возгорания, еще через 46 минут они локализовали пламя. К тому времени пожар распространился на 500 квадратных метров. В тушении задействовано 10 единиц техники", - заявили местные журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе сгорело элитное авто депутата горсовета.