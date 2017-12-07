В Одессе загорелся трамвай, есть пострадавшие: видео инцидента

В Суворовском районе Одессы неподалеку от детского центра "Молодая гвардия" загорелся трамвай маршрута №7.

Такое сообщение сегодня, в четверг, 7 ноября, опубликовало местное издание "Думская".

Согласно предварительной версии событий, загорелась щитовая. расположенная рядом с кабиной вагоновожатого. Немедленно на место инцидента был вызваны сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Они сумели локализовать и потушить возгорание.

За помощью к медикам обратились семеро людей. У них диагностировали признаки отравления угарным газом и травмы мягких тканей, полученные при поспешной эвакуации и возникшей давке в дверях. Все они госпитализированы в областной больнице, однако серьезные травмы у них отсутствуют.

По данным ГСЧС, площадь пожара была небольшой и составила всего 2 квадратных метра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе мощный пожар уничтожил ресторан.