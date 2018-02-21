В Одессе сгорело элитное авто депутата горсовета, фото, видео

В центре Одессы в Обсерваторном переулке в ночь на 21 февраля сгорел внедорожник Lexus RX-400.

Источник в правоохранительных органах заявил, что машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову, сообщает Интерфакс-Украина.

Однако, собеседник не смог сказать, имел ли место поджог.

Сам депутат, полиция и спасатели инцидент пока не комментировали.

Петр Ионов – член политической партии БПП "Солидарность". Он входит во фракцию этой партии в Одесском горсовете. Агентство называет его близким к народному депутату Дмитрию Голубову.

Напомним, 31 января в Никополе в результате взрыва ранен депутат городского совета Александр Рыбаков.