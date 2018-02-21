В Одессе сгорело элитное авто депутата горсовета, фото, видео

Источник в полиции сообщил, что элитная машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову.
Источник в правоохранительных органах заявил, что машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову, сообщает Интерфакс-Украина.
Однако, собеседник не смог сказать, имел ли место поджог.
Сам депутат, полиция и спасатели инцидент пока не комментировали.
Петр Ионов – член политической партии БПП "Солидарность". Он входит во фракцию этой партии в Одесском горсовете. Агентство называет его близким к народному депутату Дмитрию Голубову.
Напомним, 31 января в Никополе в результате взрыва ранен депутат городского совета Александр Рыбаков.