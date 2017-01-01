В порт Одессы зашел американский эсминец Carney, фото

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1 / 3 Американский эсминец пришвартовался в одесском порту (фото: dumskaya.net)

Корабль будет находиться в порту города несколько дней.

Американский эсминец пришвартовался в одесском порту фото: dumskaya.net

В понедельник утром, 8 января, в порт Одессы зашел американский эсминец Carney DDG64 и пришвартовался у причала нового контейнерного терминала.

Корабль стал первым бортом НАТО, посетившим одесский порт в 2018-м году, пишет "Думская".

"Цель визита Carney DDG64 — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО", — пишет УНИАН со ссылкой на командование 6-го флота ВМС США. По его данным, корабль пробудет в порту города до 11 января.

Напомним, в конце ноября 2017 года в порт Одессы зашел американский эсминец — USS James E. Williams (DDG-95). В Черноморье корабль заплыл по пути из Красного моря, во время пребывания в котором он в середине месяца зашел с визитом в саудовской порт Джидда.