В Черном море украинские ВМС потренировались с американским эсминцем, фото

В субботу, 2 декабря, в Черном море Военно-Морские Силы ВСУ провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США James E. Williams (DDG-95).

К мероприятиям привлекались два украинских вертолета Ка-27, говорится на странице ВМС нашей армии в Facebook.

Цель тренировки заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углублении сотрудничества.

Во время мероприятий вертолеты морской авиации ВМС ВСУ в сложных метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне.

Напомним, 29 ноября эсминец James E. Williams зашел в порт Одессы. Корабль должен был прибыть 28 числа, но из-за шторма на борт не мог попасть лоцман, поэтому заход решили отложить.