В порт Одессы таки зашел американский эсминец, фото

В среду утром, 29 ноября, в порт Одессы зашел американский эсминец — USS James E. Williams (DDG-95).

Корабль должен был прибыть 28 числа, но из-за шторма на борт не мог попасть лоцман, поэтому заход решили отложить, пишет "Думская".

"Корабли этого класса всегда швартовали у причалов нового контейнерного терминала Карантинной гавани, но сегодня впервые эсминец типа Arleigh Burke был у 16 причала Морвокзала. Швартовочные операции завершились к 9:45", — говорится в статье.

Напомним, 26 ноября эсминец James E. Williams вошел в акваторию Черного моря. В Черноморье корабль заплыл по пути из Красного моря, во время пребывания в котором он в середине месяца зашел с визитом в саудовской порт Джидда.