В СБУ назвали Ницой "особым случаем": писательница рассказала о "второй серии" допроса

По словам Ницой, госслужащие в Украине понятия не имеют о своих обязанностях.

Лариса Ницой

Украинская детская писательница Лариса Ницой , известная своей неприязнью к русскому языку и русскоговорящим, повторно явилась на допрос в СБУ и снова затеяла спор о языковых предпочтениях с сотрудниками ведомства.

Подробностями второго допроса писательница поделилась в Facebook.

По словам Ницой, ей позвонил сотрудник СБУ, извинился за коллег на украинском, отметив, что те должны были знать, Ницой - "особый случай". "Особый случай - это со всеми "нормальными" можно нарушать закон, а с этой, "особой", - нет?" - спросила Ницой.

После разговора она направилась в СБУ на повторный допрос, в течение которого беседа шла только на украинском языке.

"Государственные служащие в Украине (не только СБУ) понятия зеленого не имеют о своих обязанностях. Они собирают какие-то бумажки для трудоустройства, берут какую-то справку об украинском языке (кто им ее дает), даже не зная, зачем она. А кто проверяет госслужащих в Украине на знание статьи 8 закона о государственной службе, что у государственных служащих есть не только права, но и ОБЯЗАННОСТИ!!! ОБЯЗАННОСТИ!!! ОБЯЗАННОСТЬ использовать украинский язык, ОБЯЗАННОСТЬ, а не ЖЕЛАНИЕ", - написала Ницой.

Напомним, 4 июня Ницой уже наведывалась в СБУ в качестве фигуранта списка из 47 потенциальных жертв российских спецслужб. В ходе визита сотрудники СБУ разговаривали с ней по-русски, что стало для нее шоком.

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