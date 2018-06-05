"Вы агенты Кремля?". Ницой устроила скандал в СБУ из-за русского языка

Писательница Лариса Ницой опубликовала обращение президенту Украины Петру Порошенко с требованием объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку, за то что с ней в ведомстве разговаривали на русском языке.

Ницой сообщила, что с ней не общались на украинском языке в управлении СБУ, куда ее пригласили, как фигуранта списка 47-ми потенциальных жертв террористов, о котором стало известно после прогремевшей на весь мир инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье, о том, что "вот придут ихние..." — и тут какие-то незнакомцы, которые должны в стенах такой важной государственной структуры при выполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке — вдруг заговорили со мной на русском языке о каком-то "следователе". Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности", — рассказала Ницой в Facebook.

Она также пересказала дальнейший разговор с сотрудниками СБУ.

"Я так и спросила у них: "Стоп, ребята, вы почему говорите на русском языке? Вы что, агенты Кремля?". Масла в огонь подлил первый сотрудник, который еще 5 минут назад разговаривал со мной на украинском: "А што вы так реагируете? У нас полстраны разгаваривает на русском!". В одно мгновение СБУ превратилось во вражескую структуру. Передо мной стояли два "ватана", которые понятия не имели о Законе о государственной службе", — подчеркнула Ницой.

Писательница добавила, что допрос так и не состоялся, а она, вытребовав свой паспорт, хлопнув дверью, вылетела на улицу.

Она также потребовала объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку, а также назначить служебное расследование из-а произошедшего с ней в здании СБУ.

Напомним, ранее Ницой радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье.