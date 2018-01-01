В СБУ подтвердили истинность "расстрельного списка 47-и" - СМИ

Пелена тайны, окутавшей ситуацию с пресловутым списком, понемногу начинает рассеиваться.

Вывеска СБУ УНИАН

Представители Службы безопасности Украины заявили, что в опубликованных средствами массовой информации списках возможных жертв среди журналистов и блогеров значатся те же имена и фамилии, что и в документе, который был изъят в ходе спецоперации.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты "BBC News".

"В пресс-центре СБУ подтвердили BBC News, что в документе, размещенном на сайте "Страна", фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации", - говорится в тексте.

Представители СБУ также отметили, что людей, чьи имена были упомянуты в данном списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Напомним, "расстрельный список" журналистов и блогеров был распространен украинскими СМИ во вторник, 5 июня.

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