В Украине ввели новые запреты на российские кинофильмы

В Госкино разрешили показ 6 российских кинофильмов.

В Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешило прокат в кинотеатрах 6 российских фильмов в 2017 году.

Об этом говорится в ответе Госкино, пишут Украинские новости.

"Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма", — говорится в сообщении.

В то же время в 2017 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины 6 российских фильмов.

Всего за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.

Напомним, Госкино собрало в одном видео 20 новых украинских фильмов.