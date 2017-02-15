Госкино собрало в одном видео 20 новых украинских фильмов

Государственное агентство Украины по вопросам кино подготовило видеопрезентацию, в которую вошли фрагменты еще не завершенных картин, создаваемых при государственной поддержке.

Об этом сообщил глава государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

"Мы подготовили шоурил, в который вошли фрагменты еще незавершенных лент, которые создаются при поддержке Госкино. Большинство из них вы сможете увидеть уже в этом году, а также в начале следующего, и это только часть фильмов, которые сейчас находятся в производстве!", — пишет Ильенко.

В презетационный ролик вошли:

1. "Бобот", реж. Максим Ксьонда;

2. "Брама", реж. Владимир Тихий;

3. "Похищенная принцесса", реж. Олег Маламуж;

4. "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин.

5. "Экс", реж. Сергей Лысенко;

6. "Изи", реж. Андреа Маньяни;

7. "Сказка о деньгах", реж. Олеся Моргунець;

8. "Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк;

9. "Максим Оса", реж. Иван Сауткин;

10. "Михаил и Даниил", реж. Андрей Загданский;

11. "Одесситы на Донбассе", реж. Александр Авшаров;

12. "Припутни", реж. Аркадий Непиталюк;

13. "Причинение", реж. Елена Касавина;

14. "Ржака", реж. Дмитрий Томашпольский;

15. "Сторожевая Застава", реж. Юрий Ковалев;

16. "Папа мамин брат", реж. Вадим Ильков;

17. "Трое", реж. Иван Кравчишин;

18. "Урсус. Кавказский бурый медведь", реж. Отар Шаматава;

19. "Червоный", реж. Заза Буадзе;

20. "Путь мертвеца", реж. Георгий Фомин.

Напомним, глава Госкино отчитался о проделанной работе.