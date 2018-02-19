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В "Укравтодоре" подсчитали, когда отремонтируют украинские дороги

Сегодня, 08:34

В 2020 году в Украине должны ремонтировать 5 тысяч километров дорог.

Дорога, ремонт
Для ремонта дорог Украине потребуется 10 лет Сегодня
Глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что благодаря децентрализации дорожного фонда его ведомство теперь отвечает за 50 тысяч километров автодорог в Украине.

"То финансирование, которое мы получили в 2017 году будет увеличено в 2018-м. Поскольку фирмы видят, что есть деньги, то начинают привлекать новые технологии, брать на работу больше людей и покупать технику. В 2020 году мы должны дойти до уровня ремонта 4–5 тысяч км дорог. Если поделим 50 тысяч км на пять, то за 10 лет мы отремонтируем существующую сетку", — заявил он, сообщает zik.ua.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018-м году на строительство дорог в Украине будет выделено 30 млрд грн.
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Славомир Новак, Укравтодор, ремонт
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