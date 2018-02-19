В "Укравтодоре" подсчитали, когда отремонтируют украинские дороги

В 2020 году в Украине должны ремонтировать 5 тысяч километров дорог.

Для ремонта дорог Украине потребуется 10 лет Сегодня

Глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что благодаря децентрализации дорожного фонда его ведомство теперь отвечает за 50 тысяч километров автодорог в Украине.

"То финансирование, которое мы получили в 2017 году будет увеличено в 2018-м. Поскольку фирмы видят, что есть деньги, то начинают привлекать новые технологии, брать на работу больше людей и покупать технику. В 2020 году мы должны дойти до уровня ремонта 4–5 тысяч км дорог. Если поделим 50 тысяч км на пять, то за 10 лет мы отремонтируем существующую сетку", — заявил он, сообщает zik.ua.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018-м году на строительство дорог в Украине будет выделено 30 млрд грн.