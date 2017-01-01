Украинский Гавел. Политолог объяснил "спрос" на Вакарчука

В стране кризис доверия к действующим политикам заствляет обратить внимание населения на неожиданных кандидатов в президенты, заявил известный политолог.

В Вакарчуке многие видят "украинского Вацлава Гавела", считает Владимир Фесенко. УНИАН

Украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал возможность выдвижения кандидатами в президенты певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского.

По его мнению, такие идеи связаны с огромным разочарованием многих украинцев во всех политических лидерах, отметил Фесенко в ходе чата с читателями на "Главреде".

"По данным опроса Центра Разумкова в октябре этого года, 45,5% украинцев не видят ни одного политического лидера, который бы смог эффективно управлять страной. Но боюсь, что и Вакарчук с Зеленским вряд ли будут приемлемой альтернативой в этом смысле. Но спрос на неполитических лидеров есть и даже растет, что является следствием массового недоверия к политикам. Это проявление кризиса доверия. Также есть определенный спрос на то, чтобы президентом страны стал человек с моральным авторитетом и без явных недостатков", - сказал Фесенко.

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Политолог также добавил, что по Вакарчуку и Зеленскому очень разные мотивы у представителей разных политических сил.

"Например, молодые еврооптимисты и часть бизнеса ищут "украинского Гавела", который бы представлял новое поколение и мог бы продолжить курс на интеграцию Украины в западные структуры. А по Зеленскому существуют политтехнологические рассуждения - создать антисистемное оппозиционное движение (нечто вроде партии "Пяти звезд" в Италии) для того, чтобы провести его в новый состав Верховной Рады. Для этого уже создана партия "Слуга народа". Тенденции создания антисистемных политических движений во главе с певцами, комиками и т.д. уже проявились в целом ряде стран Европы и Латинской Америки (Италия, Польша, Бразилия)", - подчеркнул эксперт.

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