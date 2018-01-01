Выпускной-2018: когда последний звонок прозвенит в Украине в этом году

Более 185 тысяч учеников 11-х классов выпускается в этом году.
При этом ученики девятых классов еще будут сдавать госэкзамены: они продлятся до середины июня. А выпускников 11 классов ждет ВНО-2018. Первое в 2018 году внешнее независимое оценивание состоится 22 мая, и начнут в этот раз с математики. Продлится тестирование до 13 июня.
Выпускников 11 классов в этом году в Украине насчитывается 185 508 человек.
Кроме этого, в 2018 году в школах предусмотрена учебная практика для учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов. Для учеников будут водить на разнообразные экскурсии.
Напомним, в Украине из перечня предметов для проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году убрали русский язык.
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