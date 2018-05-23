Выпускной-2018: когда последний звонок прозвенит в Украине в этом году

Последний звонок-2018 в Украине пройдет в последнюю пятницу этого месяца. Таким образом, свой выпускной украинские школьники будут праздновать 25 мая.

При этом ученики девятых классов еще будут сдавать госэкзамены: они продлятся до середины июня. А выпускников 11 классов ждет ВНО-2018. Первое в 2018 году внешнее независимое оценивание состоится 22 мая, и начнут в этот раз с математики. Продлится тестирование до 13 июня.

Выпускников 11 классов в этом году в Украине насчитывается 185 508 человек.

Кроме этого, в 2018 году в школах предусмотрена учебная практика для учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов. Для учеников будут водить на разнообразные экскурсии.

Напомним, в Украине из перечня предметов для проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году убрали русский язык.