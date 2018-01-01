За сутки проверки перевозчиков полиция выявила более 80 нарушений

В топе - управление без разрешений и документов, неудовлетворительное техсостояние автобусов и нарушения ПДД.

Автобусы проверяет патрульная полиция и Транспортная инспекция Сегодня

В рамках проходящей на территории Украины операции МВД "Перевозчик" начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок. За одни только сутки после более, чем 200 проверок полиция выявила 87 нарушений.

"В течение суток обеспечена работа тридцати трех таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", – рассказал зампредседателя Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Нацполиции.

В состав проверяющих автобусы мобгрупп вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Транспортной инспекции.

Среди выявленных у перевозчиков нарушений в топе:

- управление без необходимых документов;

- управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль;

- нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров;

- проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.

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Напомним, ранее в Украине за один день 20 июля случилось два резонансных ДТП с участием маршруток - на Николаевщине рейсовый "бусик" таранил припаркованный грузовик, а на Житомирщине маршрутка врезалась в грузовик с полуприцепом. Оба ДТП унесли большое количество жизней.

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