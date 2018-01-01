За сутки проверки перевозчиков полиция выявила более 80 нарушений

В топе - управление без разрешений и документов, неудовлетворительное техсостояние автобусов и нарушения ПДД.
"В течение суток обеспечена работа тридцати трех таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", – рассказал зампредседателя Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Нацполиции.
В состав проверяющих автобусы мобгрупп вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Транспортной инспекции.
Среди выявленных у перевозчиков нарушений в топе:
- управление без необходимых документов;
- управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль;
- нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров;
- проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.
Читайте также За три месяца в Украине зафиксировали более 26 тысяч нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров
Напомним, ранее в Украине за один день 20 июля случилось два резонансных ДТП с участием маршруток - на Николаевщине рейсовый "бусик" таранил припаркованный грузовик, а на Житомирщине маршрутка врезалась в грузовик с полуприцепом. Оба ДТП унесли большое количество жизней.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram