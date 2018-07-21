За три месяца в Украине зафиксировали более 26 тысяч нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров

В Украине с середины апреля 2018 года полицейские зафиксировали более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время срочного селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, информирует Департамент коммуникации МВД.

Он напомнил, что с 17 апреля в Украине продолжается отработка операции "Перевозчик", в рамках которой полицейские уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из которых 7625 используются для организованной перевозки групп детей. При этом выявлено около 3 тысяч автобусов, которые были технически неисправны, но все равно использовались на линиях.

"Полицейскими были зафиксированы более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управления без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль. Такие перевозчики должны безотлагательно избавляться от лицензии", - подчеркнул Яровой.

Также Яровой дал поручение сегодня на протяжении суток провести совместные совещания с представителями Укртрансбезопасности во всех регионах страны.

"Должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Главное следственное управление должно взять на особый контроль расследование резонансных ДТП и выявить факты соблюдения автоперевозчиками действующего законодательства при организации пассажирских перевозок. Служащие Укртрансбезопасности, которые выдают нерадивым компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свою бездеятельность", - подчеркнул Яровой.

Читайте также Власть объявила "крестовый поход" против старых маршруток

Напомним, ранее в Украине за один день 20 июля случилось два резонансных ДТП с участием маршруток - на Николаевщине рейсовый "бусик" таранил припаркованный грузовик, а на Житомирщине маршрутка врезалась в грузовик с полуприцепом. Оба ДТП унесли большое количество жизней.