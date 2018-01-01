Жуткое ДТП в Крыму. Электричка протаранила микроавтобус, погибли пятеро

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска.

В Крыму произошло смертельное ДТП Главред

аннексированном Россией Крыму на переезде произошла авария с участием электрички и микроавтобуса, в результате погибли пять человек.

"Маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск". По предварительной информации, пятеро погибли, четверо получили телесные повреждения", — сообщила "Интерфаксу" начальник "пресс-службы МВД по республике Крым" Ольга Кондрашова.

Детей среди них нет.

Авария произошла, по данным МЧС, на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска. Электричка с рельсов не сошла.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, на месте аварии работают медики, уточняется степень тяжести полученных людьми травм.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что пассажиры электрички не пострадали. "В электричке пострадавших нет", — сказал он.

"Электричка, предварительно, следовала из Феодосии в Армянск. На 124 км на нерегулируемом переезде водитель микроавтобуса "Мерседес-спринтер" по неустановленной причине выехал на жд пути перед приближающейся электричкой", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, водитель "мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни".

Напомним, в канадской провинции Саскачеван автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду "Хамболдт Бронкос", столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 14 человек из автобуса погибли.