Актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" Юрия Арояна нашли мертвым

Юрия Арояна не стало в возрасте 67 лет.

Юрий Ароян умер в своей квартире в Петербурге Фото: m.kino-teatr.ru

Грузинский актер Юрий Ароян, известный по ролям в фильмах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", умер в возрасте 67 лет.

Тело актера нашли в его двухкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, передает Nation News со ссылкой на источник.

Когда прибыли сотрудники полиции, они обнаружили в квартире оружие, однако при первичном осмотре тела Арояна внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Соседи рассказали полиции, что актер много пил. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Юрий Ароян снимался в таких сериалах, как "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности", "По имени Барон" и "Улицы разбитых фонарей". Он также появился в эпизодических ролях в лентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Макар-следопыт", "Мой друг Иван Лапшин", "Тихое следствие" и "Господин оформитель".

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