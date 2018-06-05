"А-ля кубинская свадьба": Каменских заинтриговала фанатов новым видео с Потапом

Поклонники считают, что артисты тайно поженились.

Поклонники считают, что звезды свадьбу выдали за празднование дня рождения instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских , которая заявила, что обручена , поделилась с подписчиками видео, которое посвящено празднованию дней рождения артистки и Потапа.

Каменских выложила на своей странице в Instagram яркий ролик, на котором показана вечеринка в кубинском стиле. На празднике были зажигательные танцы, яркие цветы, большой торт и много разной выпивки. Были приглашены Джамала с супругом Бекиром Сулеймановым, участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний, муж Надежды Дорофеевой Владимир Дантес, Мишель Андраде, Ирина Горовая и другие.

Однако фанаты усомнились, что это было празднование дня рождения, они посчитали, что пара отгуляла свадьбу. Мол, Каменских словно провели под венец к Потапу, и они принимали поздравления от друзей как молодожены.

"Аля кубинская свадьба, совет да любовь! Будьте счастливы!", "Это свадьба?", "Конечно свадьба! Молодцы! Красивые и успешные", "Больше свадьбу напоминает, чем день рождения", - писали юзеры.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 5 Июн 2018 в 5:20 PDT

Ранее Настя Каменских представила откровенный клип, в котором полностью обнажилась.

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