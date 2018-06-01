Настя Каменских представила откровенный клип, в котором полностью обнажилась

Известная украинская певица Настя Каменских представила новую видеоработу на украиноязычную песню "Тримай".

Модное lyric-видео опубликовано на официальном канале певицы в Youtube.

"Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. За это большое спасибо @moi_sofism. Ты невероятно тонко прочувствовала меня и мои эмоции. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!", - поделилась Каменских.

В видеоработе Каменских предстала в очень пикантных образах - обнаженная в ванной с мокрыми кудрями и в розовой шубе с яркой помадой и ровными волосами.

Ранее Настя Каменских удивила фанатов новым пикантным образом.