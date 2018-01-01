Анастасия Приходько спрогнозировала, какое место на "Евровидении-2018" займет Melovin

Певца должны хорошо подготовить к конкурсу со всех сторон, подчеркнула заслуженная артистка Украины.

На плечи певца Melovin легла тяжелая миссия, отметила Анастасия Приходько Главред

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько спрогнозировала, что на песенном конкурсе "Евровидение-2018" участник от нашей страны Melovin (Костянтин Бочаров) должен занять 10-15 место.

Украинскому государству пока тройка и пятерка не светит на мероприятии долго, рассказала артистка во время чата на "Главреде".

"Теоретически, если брать по политике, то, по идее, Melovin должен занять 10-15 место… я желаю парню удачи", — отметила собеседница.

По ее словам, на исполнителе "сейчас тяжелая миссия, которая легла ему на плечи". "Его должны хорошо подготовить к конкурсу со всех сторон", — добавила гостья.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась Tayanna, а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, уже незваны его ведущие.