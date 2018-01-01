Анастасия Приходько спрогнозировала, какое место на "Евровидении-2018" займет Melovin

Певца должны хорошо подготовить к конкурсу со всех сторон, подчеркнула заслуженная артистка Украины.
Украинскому государству пока тройка и пятерка не светит на мероприятии долго, рассказала артистка во время чата на "Главреде".
"Теоретически, если брать по политике, то, по идее, Melovin должен занять 10-15 место… я желаю парню удачи", — отметила собеседница.
По ее словам, на исполнителе "сейчас тяжелая миссия, которая легла ему на плечи". "Его должны хорошо подготовить к конкурсу со всех сторон", — добавила гостья.
Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась Tayanna, а третье заняла группа Kadnay.
В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, уже незваны его ведущие.