"Опца, королева". Анастасия Волочкова показала постельное фото

Снимок российской балерины в соцсети собрал тысячи лайков.
Постельное фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало тысячи лайков.
"Домашнее утро… Венеция...", — подписала снимок балерина.
Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали фото. "Опца, королева)!", — отметила sv.etlana6901.
"Эх, немного опухшая, видно…", — написал uryiromanovmail.r. "Ойй, как красиво! Шедевр", — считает dotikchihua.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети снимком, на котором она запечатлена на пляже на острове Пхукет (Таиланд) без лифчика от купальника. Посмотреть соблазнительное фото можно здесь.