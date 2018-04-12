"Опца, королева". Анастасия Волочкова показала постельное фото

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует, стоя на кровати, прикрывая свое тело одеялом.

Постельное фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало тысячи лайков.

"Домашнее утро… Венеция...", — подписала снимок балерина.

Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали фото. "Опца, королева)!", — отметила sv.etlana6901.

"Эх, немного опухшая, видно…", — написал uryiromanovmail.r. "Ойй, как красиво! Шедевр", — считает dotikchihua.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети снимком, на котором она запечатлена на пляже на острове Пхукет (Таиланд) без лифчика от купальника. Посмотреть соблазнительное фото можно здесь.