Андрей Данилко рассказал, кто приглашает Верку Серючку на корпоративы в Россию

Артист заявил, что давно не боится реакции общества.

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Знаменитый украинский артист Андрей Данилко сообщил, что его выступления в сценическом образе Верки Сердючки "заказывают" в РФ.

Об этом Данилко рассказал в интервью изданию "Вести".

Он заявил, что выступает в России и гуляют на этих мероприятиях в основном украинцы.

"Да, мы работаем на этих корпоративах, которых стало меньше, но кто там гуляет? Гуляют наши же, которые там живут и работают. Мы все время там выступаем в национальных костюмах и поем "Червону руту". А была история, когда события только начались и на вечеринке гуляли российские политики — напряженка такая была, что воздух раскалился. Мы выходим в украинских национальных костюмах — и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. А потом побежали к нам и начали рассказывать: да я из Тернополя и в таком духе... Я был под сильным впечатлением. Потом нас перестали приглашать. Но позже это возобновилось — чаще всего это какие-то юбилеи и свадьбы. В таких случаях муж обязательно из Украины, а жена — русская", — рассказал Данилко.

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При этом артист заявил, что давно не боится реакции общества.

"Я давно уже ничего не боюсь, потому что я битый-перебитый. Меня то сжигали, то запрещали, то яйца кидали, то письма президенту писали, чтобы меня запретить. Когда я видел по телевидению кадры сжигания чучела Сердючки, я понимал, что это пиар тех людей, которые это делали, но они не понимали, что за этим стоит живой человек. На меня это подействовало очень сильно. Депрессии по этому поводу у меня не было, но был нервный срыв, который выражался в абсолютном спокойствии", — признался шоумен.

Напомним, Андрей Данилко объяснил, почему решил оставить образ Верки Сердючки.