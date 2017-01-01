Анна Седокова об отдыхе: теперь не похожа на белоснежную сосиску

Певица продолжает "бомбардировать" фанатов соблазнительными фото.

Анна Седакова Instagram

Певица Анна Седокова отдыхает в Лос-Анджелесе, своё свободное время проводя на пляже - загорая и "выгуливая" новые купальники.

На снимке, опубликованном на собственной странице в социальной сети Instagram, она восседает на шезлонге, установленном на побережье. Подписчики звезды хвалят 35-летнюю певицу за отличную физическую форму. "Всем бы такую фигурку после родов", "Фигура выше всяких похвал".

Анна Седакова Instagram

Но сама певица, похоже, не вполне довольна своей фигурой.

"Загорела и теперь не похожа на белоснежную сосиску. Поняла, что как бы мое тело не любило меня, шесть "кубиков" сами собой не сделаются. Так что сейчас вернусь домой и замучаю вас своими фитнес-подвигами. Еще пообещала себе принимать каждый день рыбий жир - отвратительно звучит, не правда ли?" - призналась подписчикам певица.

Анна Седакова Instagram

К слову, буквально недавно Седокова вовсем не собиралась пытать себя диетами и тренировками.

"Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу больше сидеть на диетах и страдать из-за своей полноты. Ну не смогу я худой и томной с печальным многозначительным лицом. Это же кто-то другой, это не я. А я люблю свои формы, люблю свое тело," - говорила она вскоре после рождения третьего ребенка, сына Гектора.

Теперь же у Седоковой совершенно другие планы. Она обещает подписчикам после отдыха выкладывать свои успехи на пути к заветным шести "кубикам" пресса.

Напомним, ранее Седокова разозлила фанатов своими пышными формами.