Анна Седокова устроила обнимашки с новым мужчиной перед журналистами

Но все-таки СМИ слабо верят в этот роман.

Анна Седокова Instagram

Заметно постройневшая Анна Седокова стала всё чаще выходить в свет.

На днях она посетила премьеру фильма "Любовь в городе ангелов", пишет paparazzi.ru.

В этот вечер Анна была в черном платье с декольте, на плечи был накинут пиджак-болеро, а ножки украшали ботиночки болотного цвета на шпильке со шнуровкой.

Фотографы очень ждали появления Анны, ведь за пару дней до этого в блоге Седоковой промелькнула фотография импозантного мужчины, за которого певица была готова отдать полцарства.

Незнакомца сразу вычислили — им оказался Микаэл Арамян. И именно он играл главную роль в фильме, на премьеру которого пришла Анна.

Микаэл и Аня с удовольствием позировали папарацци, держась за ручки.

А в какой-то момент Арамян даже решил поцеловать Седокову.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Сен 26 2017 в 11:21 PDT

Но все-таки журналисты слабо верят в этот роман. Больше это похоже на попытку поддержать новый фильм, в котором снимается подруга Анны — Наталья Рудова.

Напомним, ранее "Главред" писал, что Седокова разорвала отношения с очередным возлюбленным.