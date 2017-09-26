Анна Седокова устроила обнимашки с новым мужчиной перед журналистами

Но все-таки СМИ слабо верят в этот роман.
На днях она посетила премьеру фильма "Любовь в городе ангелов", пишет paparazzi.ru.
В этот вечер Анна была в черном платье с декольте, на плечи был накинут пиджак-болеро, а ножки украшали ботиночки болотного цвета на шпильке со шнуровкой.
Фотографы очень ждали появления Анны, ведь за пару дней до этого в блоге Седоковой промелькнула фотография импозантного мужчины, за которого певица была готова отдать полцарства.
Незнакомца сразу вычислили — им оказался Микаэл Арамян. И именно он играл главную роль в фильме, на премьеру которого пришла Анна.
Микаэл и Аня с удовольствием позировали папарацци, держась за ручки.
А в какой-то момент Арамян даже решил поцеловать Седокову.
Но все-таки журналисты слабо верят в этот роман. Больше это похоже на попытку поддержать новый фильм, в котором снимается подруга Анны — Наталья Рудова.
Напомним, ранее "Главред" писал, что Седокова разорвала отношения с очередным возлюбленным.