Беременная Алена Шоптенко продемонстрировала свой немаленький животик, фото

Будущая мама выложила новое фото на своей странице в Instagram.
На своей странице в Instagram Шоптенко выложила фото в свитшоте с забавной надписью "Я знаю, может показаться, что я танцую за двоих, но будем честными - и мама танцует тоже ничего".
"Вчера на съёмке мне подарили вот такой свитшот со стихом, который для меня написала @ironichna_osoba. Давно я так не смеялась", - подписала фото хореограф.
В комментариях поклонники умилились положению певицы. Многие впервые узнали о пополнении в семье хореографа, и засыпали комплиментами и поздравлениями будущую маму.
"Аленочка, вы прекрасны!", "Вам очень идёт беременность", "Поздравляю! Пусть этот период в жизни будет самым лучшим", "Беременность делает вас еще милее", - писали фанаты.
Ранее Алена Шоптенко официально подтвердила свою беременность.