Беременная Алена Шоптенко продемонстрировала свой немаленький животик, фото

Будущая мама выложила новое фото на своей странице в Instagram.

Будущая мама выложила новое фото в Instagram alena_shoptenko/instagram

Известный хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко впервые продемонстрировала свой округлившийся животик.

На своей странице в Instagram Шоптенко выложила фото в свитшоте с забавной надписью "Я знаю, может показаться, что я танцую за двоих, но будем честными - и мама танцует тоже ничего".

"Вчера на съёмке мне подарили вот такой свитшот со стихом, который для меня написала @ironichna_osoba. Давно я так не смеялась", - подписала фото хореограф.

В комментариях поклонники умилились положению певицы. Многие впервые узнали о пополнении в семье хореографа, и засыпали комплиментами и поздравлениями будущую маму.

"Аленочка, вы прекрасны!", "Вам очень идёт беременность", "Поздравляю! Пусть этот период в жизни будет самым лучшим", "Беременность делает вас еще милее", - писали фанаты.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) Мар 12, 2018 в 10:54 PDT

Ранее Алена Шоптенко официально подтвердила свою беременность.