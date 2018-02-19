Хореограф Алена Шоптенко официально подтвердила свою беременность, видео

30-летняя танцовщица и хореограф Алена Шоптенко созналась, почему в последнее время носит просторную одежду.

Гуру танцевального жанра сказала, что ждет ребенка. Открыла тайну она в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Да, я в положении", – рассказала Алена.

По словам знаменитого хореографа, беременность не является болезнью, поэтому она намерена вести активный образ жизни и "двигаться до тех пор, пока будет не тяжело двигаться". Пол ребенка звезда пока не называет.

Напомним, ранее украинская певица Джамала, победившая на "Евровидении-2016", впервые открыто рассказала о своей беременности.