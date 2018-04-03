Беременная Алена Шоптенко с немаленьким животиком станцевала под колыбельную, видео

Хореограф поделилась трогательным видео в Instagram.

Шоптенко нежно станцевала под колыбельную instagram.com/alena_shoptenko

Известный хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко станцевала под колыбельную и продемонстрировала свой круглый животик.

В милом ролике, которым Шоптенко поделилась на своей странице в Instagram, она предстала в топе с голым животом и легкой юбке. Хореограф нежно станцевала под колыбельную, в руках словно укачивая своего еще не рожденного ребенка.

В подписи к видео она поделилась переживаниями, с которыми ей пришлось столкнуться, когда она узнала о беременности. Она призналась, что это не было для нее сразу необыкновенным счастьем.

"Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев. У меня было много переживаний насчет своей готовности к материнству, грядущих перемен и, конечно же, влияния моего положения на работу и работоспособность", - написала Шоптенко.

Хореограф добавила, что для человека, который постоянно следит за своей формой, ей было сложно принять свое меняющееся тело.

"Для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, сложновато сразу принять. Мне было так неловко, когда люди замечали мою беременность и акцентировали на ней внимание! Я воспринимала беременность как слабость, что ли, и никак не могла расслабиться. Да, я все ещё репетирую и сама протанцовываю хореографию, которую ставлю. Хотя сейчас это уже больше напоминает не танец маленьких утят, а танцы бегемотика", - пошутила Алена.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 3 Апр 2018 в 2:24 PDT

Ранее Алена Шоптенко удивила фанатов рассказом о своей второй профессии.