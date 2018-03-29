"Вы можете класть плитку в ритме ча-ча-ча": Алена Шоптенко рассказала о своей второй профессии

Известный хореограф Алена Шоптенко поделилась с фанатами дипломом, который она нашла в доме у родителей. Как оказалось, она прошла курс обучения по специальности "облицовщик-плиточник".

"Копалась в старых вещах, пока была в гостях у родителей и обнаружила вот такой клад. Я даже не помню, когда и как я его получала, но теперь я гордо буду заявлять, что я не только танцевать могу, а ещё и плитку положить! А в шоу "Облицовка со звёздами" я бы 100% победила!", - подписала снимок в Instagram хореограф.

Поклонники удивились такой профессии танцовщицы, и стали подшучивать над Шоптенко.

"Талантливый человек - талантлив во всем! Теперь вы можете класть плитку в ритме ча-ча-ча", "Можно обращаться по поводу плитки?)", "Удивили конечно", "Вот это новость! Женщина - загадка!", "Наверное, каждый танцор в душе немного облицовщик-плиточник", - писали фанаты.

Ранее Алена Шоптенко шокировала фанатов откровенным признанием о своей беременности.