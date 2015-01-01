Билык с мужем рассказали о своем сыне Табризе и поздравили украинцев с Новым годом

Муж Ирины Билык — Аслан Ахмадов поет сыну на родном азербайджанском.

Ирины Билык и Аслан Ахмадов скриншот, ТСН

Муж Ирины Билык Аслан Ахмадов вместе с возлюбленной спел хит "Ангел" и колыбельную сыну, поразив украинским произношением.

Об этом говорится в новогоднем карнавале "Светской жизни", сообщает ТСН.

"Я очень старался, для меня это было не просто. Но я обещаю, что до конца года научусь прекрасно разговаривать на украинском", — сказал Ахмадов.

Муж Билык отметил, что у них с женой гораздо больше сложностей возникает, когда он учит Ирину говорить по-азербайджански.

Стоит отметить, что муж Билык имеет очень неплохой голос.

По словам Ирины, Аслан часто поет колыбельные их годовалому сыну Табризу. В свою очередь, Ахмадов продемонстрировал, как поет малышу.

Кстати, Ирина Билык стала первой среди украинских звезд, кто решился рассказать, что обратилась к суррогатной матери.

"Мы просто очень хотели иметь подарок на Новый год. Мы обратились к этой женщине, которая нам помогла. Как Санта Клаус, наверное. Мы очень счастливы", — сказала певица.

"Кстати, у него все от Аслана, но есть какая-то женская милость. Потому что говорят, что он очень похож на девочку. Поэтому я думаю, что именно это от меня. А все остальное, и характер, — из Азербайджана", — добавила Билык.

Видео: ТСН