Бойфренд Джорджа Майкла скорбит о его смерти

Фади изменил фотографию своего профиля.
Об этом пишет Сегодня.
Однако бойфренд Майкла Фади Фаваз все же не мог не поделиться своими переживаниями. "Это Рождество я никогда не забуду. Я нашел своего партнера мертвым...мирно лежащим в постели. Я никогда не перестану скучать по тебе", — написал на своей страничке в Twitter Фаваз.
Фади изменил фотографию своего профиля: теперь на его аватарке снимок, на котором он целует Джорджа Майкла в щеку, а в подписи фраза "Я никогда не перестану скучать по тебе".
Джордж Майкл и звездный стилист-парикмахер Фади Фаваз начали встречаться осенью 2011 года. До этого певец почти 15 лет состоял в отношениях с Кенни Госсом.
Напомним, Элтон Джон прокомментировал смерть своего друга Джорджа Майкла.