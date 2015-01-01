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Бойфренд Джорджа Майкла скорбит о его смерти

Сегодня, 10:59

Фади изменил фотографию своего профиля.

Джордж Майкл
Джордж Майкл и Фади Фаваз фото: twitter.com
Пока звездные друзья скончавшегося в возрасте 53 лет от сердечного приступа Джорджа Майкла выражали свои соболезнования, родные и близкие певца не спешили комментировать трагедию.

Об этом пишет Сегодня.

Однако бойфренд Майкла Фади Фаваз все же не мог не поделиться своими переживаниями. "Это Рождество я никогда не забуду. Я нашел своего партнера мертвым...мирно лежащим в постели. Я никогда не перестану скучать по тебе", — написал на своей страничке в Twitter Фаваз.

Джордж Майкл
фото: twitter.com

Фади изменил фотографию своего профиля: теперь на его аватарке снимок, на котором он целует Джорджа Майкла в щеку, а в подписи фраза "Я никогда не перестану скучать по тебе".

Джордж Майкл и звездный стилист-парикмахер Фади Фаваз начали встречаться осенью 2011 года. До этого певец почти 15 лет состоял в отношениях с Кенни Госсом.

Напомним, Элтон Джон прокомментировал смерть своего друга Джорджа Майкла.

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