"Человек шутит!": Иосиф Кобзон оправдал предложение Ефремова подарить Украине Крымский мост

Артист считает, что журналисты передернули слова актера.

Кобзон считает, что Ефремов пошутил УНИАН

Народный артист России, легенда советской эстрады и депутата Госдумы РФ Иосиф Кобзон встал на защиту российского актера Михаила Ефремов а, который заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что в качестве компенсации за потерю Крыма Россия должна предоставить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать новый Крымский мост

Артист считает, что заявление актера было несерьезным, тем более, ход событий, о котором заявил Ефремов, невозможен, сообщает Лента.ру.

"Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!" — подчеркнул Кобзон.

Напомним, в Сеть попал видеоролик со спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник" в Самаре, где актер Михаил Ефремов вступил в нецензурную перепалку со зрителями.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram