"Человек шутит!": Иосиф Кобзон оправдал предложение Ефремова подарить Украине Крымский мост

Артист считает, что журналисты передернули слова актера.
Артист считает, что заявление актера было несерьезным, тем более, ход событий, о котором заявил Ефремов, невозможен, сообщает Лента.ру.
"Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!" — подчеркнул Кобзон.
Напомним, в Сеть попал видеоролик со спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник" в Самаре, где актер Михаил Ефремов вступил в нецензурную перепалку со зрителями.
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