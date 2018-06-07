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"Человек шутит!": Иосиф Кобзон оправдал предложение Ефремова подарить Украине Крымский мост

Сегодня, 17:51

Артист считает, что журналисты передернули слова актера.

Иосиф Кобзон
Кобзон считает, что Ефремов пошутил УНИАН
Народный артист России, легенда советской эстрады и депутата Госдумы РФ Иосиф Кобзон встал на защиту российского актера Михаила Ефремова, который заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что в качестве компенсации за потерю Крыма Россия должна предоставить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать новый Крымский мост.

Артист считает, что заявление актера было несерьезным, тем более, ход событий,  о котором заявил Ефремов, невозможен, сообщает Лента.ру.

"Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!" — подчеркнул Кобзон.

Напомним, в Сеть попал видеоролик со спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник" в Самаре, где актер Михаил Ефремов вступил в нецензурную перепалку со зрителями.

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Теги:  
Михаил Ефремов, Юрий Дудь, Крымский мост, газ, Крым, компенсация, Иосиф Кобзон
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