"Ну выйди сюда, б..дь". В Сети появилось видео с матерящимся на спектакле Михаилом Ефремовым

Во всемирной сети опубликовали видеоролик со спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник" в Самаре, где актер Михаил Ефремов вступил в нецензурную перепалку со зрителями.

Съемка инцидента находится на портале YouTube.

В ролике видно, что скандал начался после того, как Ефремова попросили говорить громче, поскольку его слов было не слышно в зрительном зале. "Ну выйди сюда, б..дь, и скажи отсюда", — выругался в ответ актер. Чуть подождав, он предложил недовольной посетительнице театра "вытащить беруши"

Видеозапись заканчивается на моменте, когда актер укоризненно смотрит в зал и в нецензурной форме говорит зрителям о том, что забыл текст.

Инцидент на гастролях "Современника" в Самаре произошел в минувшую среду, 7 марта. Одна из зрительниц написала в соцсетях негодующий пост. Мол, спектакль задержали по вине Ефремова, а сам он вышел на сцену пьяным, матерился и путал текст. Актер позже заявил, что женщина его просто не поняла.



