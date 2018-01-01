"Что бл*дь случилось с жюри?": иностранцы жестко высказались о месте Melovin на Евровидении-2018

Украинец занял 17 место из 26 возможных.

Украинец занял 17 место из 26 возможных Фото: Reuters

12 мая завершился гранд-финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, представитель Украины Melovin занял 17 место.

От профессиональных членов жюри 25 стран-участниц Melovin получил оценки лишь от Азербайджана – 6 баллов, и Молдовы – 5 баллов.

Интересно, что все остальные страны, в том числе и Россия, оценили выступление Melovin в 0 баллов.

Таким образом, Melovin от членов жюри получил лишь 11 баллов (6 - Азербайджан, 5- Молдова). Однако помогло подняться с последнего места голосование зрителей - они отдали исполнителю 119 баллов, таким образом, украинец оказался на 17 месте из возможных 26.

Под видео выступления украинца, опубликованном на официальном YouTube-канале конкурса, поднялась волна возмущения пользователей, которые недовольны местом Melovin в таблице результатов.

Напомним, украинцы высказали свое негодование по поводу результата Melovin, теперь же "Главред" собрал мнение иностранных пользователей YouTube.

"Жюри, жюри…Это хорошая музыка, и они убили еще одну хорошую песню", - отметил пользователь с ником Mert. "Обманут жюри, любим зрителями. Вот как вы это делаете, Украина. Зрители полюбили вашего исполнителя. Справедливость восторжествовала", - написал Ελένη Μπαλτζή. "Невероятный номер, невероятный голос и невероятная песня ... Что бл*дь случилось с "профессиональным" жюри?, - злостно спросил Jose Molina.

Пользователи добавили, что ожидали увидеть Melovin минимум в десятке финалистов.

"Честно говоря, этот перформанс полностью заслужил быть минимум в топ-10", - написал Shougo Kawada. "Я не понимаю. Я ожидал, что он попадет, по крайней мере, в 10 лучших, может быть, в топ 5. Как можно назвать себя непредвзятым и профессиональным жюри, когда вы ставите курицу на 3 место, а его - на последнее?", - возмутился юзер под ником yxLaiLaixy.

Ранее "молодой Дракула" Melovin укусил ведущую Евровидения-2018.

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