Дизайнер интерьеров подала в суд на Анджелину Джоли и Брэда Питта

Одиль Судан подала иск против звезд, которые отказываются признать ее авторство в проекте.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Reuters

Супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт скоро могут оказаться в зале суда, и это совсем не связано с их разводом.

Об этом пишет popcornnews.ru.

Одиль Судан, французский дизайнер интерьеров, подала иск против звезд, которые отказываются признать ее авторство в проекте по освещению их дома в Провансе.

Еще в апреле иск Судан был удовлетворен, и суд обязал Питта и Джоли выплатить ей 565 тысяч евро, причем часть этой суммы причитались Одиль за моральный ущерб. Дизайнер свои деньги получила, однако теперь она хочет юридического признания своего авторства в проекте, который присвоил себе один из ее бывших работников.

Одиль также заявляет, что Анджелина и Брэд отказываются оплачивать счета по реализации проекта освещения шато Мираваль, и эти многомиллионные долги не позволяют остальной команде работать дальше.

Судан сообщает, что впервые познакомилась с Брэдом Питтом в 2010 году, и с тех пор они начала вместе работать. Между ними не было официального контракта, но дизайнер ежемесячно выставляла счет за свои услуги и за работу 17 других людей, однако в какой-то момент звездная чета просто перестала платить своему дизайнеру.

Напомним, Джоли и Питт решили приостановить бракоразводный процесс.