Дочь российского актера Пореченкова уехала из России в Нидерланды

Девушка бросила учебу в престижном российском вузе.

Варвара Пореченкова не захотела учиться в России и уехала в Нидерланды Фото: Facebook/Варвара Пореченкова

Дочь скандального российского актера Михаила Пореченкова , который активно поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе, бросила учебу в Школе-студии МХАТ и поступила в университет в Нидерландах.

"Варечка поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах. Это известный в мире вуз. Очень рад за внучку, она талантливая, способная!", – рассказал журналу Starhit ее дедушка Евгений Михайлович.

20-летняя Варвара Пореченкова поступила на факультет "Коммуникации и медиа". Девушка написала об этом на своей странице в Facebook.

"Не бойтесь принимать собственные решения, бросить все на карту и переломить жизнь. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в то, что у меня получится… Я сделала это!", - сообщила она.

Напомним, ранее общественный резонанс вызвал ролик, на котором Пореченков с позиций боевиков стрелял по расположениям украинских сил в Донецком аэропорту. На преступное поведение российского актера отреагировали в СБУ.