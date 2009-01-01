Dolce Vita Веры Брежневой: как певица отгуляла 35-летие

На празднике собрались самые близкие для артистки люди.

Вера Брежнева Instagram

3 февраля пвице Вере Брежневой исполнилось 35 лет.

Звезда собрала родных и близких на масштабном празднике, которому дала символичное название Dolce Vera.

На вечеринку пускали исключительно в платьях Dolce & Gabbana.

На странице певицы в Instagram уже появились первые снимки с торжества.

На празднике собрались самые близкие для артистки люди. На вечеринке присутствующие танцевали, веселились, говорили имениннице трогательные тосты и преподносили ей памятные подарки. А сама певица порадовала друзей эффектным выступлением: с повязкой на глазах она исполнила "слепой" танец вместе с целой компанией горячих красавцев, пишет woman.ru.

Напомним, стало известно, как Тину Кароль с днем рождения поздравляли.