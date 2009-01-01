Дональд Трамп рассказал о пополнении в семье

У президента США уже есть восемь внуков.

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Президент США Дональд Трамп готовится стать дедушкой в девятый раз: его сын Эрик Трамп, занимающий пост вице-президента Trump Organization, и жена Эрика — Лара — ожидают появления на свет первенца, сына.

Об этом американский глава сообщил на своей странице в Twitter.

"Поздравляю вас, Эрик и Лара! Я очень рад за вас обоих", — написал Трамп после того, как постом о грядущем пополнении поделился и Эрик, отметив, что их с Ларой малыш должен появиться на свет в сентябре этого года.

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"Мы с Ларой счастливы объявить, что мы добавим еще одного мальчика в команду Трампов в сентябре. Удивительный год!", — написал Эрик на странице в Instagram.

Эрик Трамп с женой Instagram

У Дональда Трампа восемь внуков. Пятерых ему подарил старший сын Дональд и его жена Ванесса, которые воспитывают дочерей Кей Мэдисон (2007 г. р.) и Хлою Софию (2014 г. р.), а также сыновей Дональда III (2009 г. р.), Тристана Милоса (2011 г. р.) и Спенсера Фредерика (2012 г. р.). И еще тремя внуками президент США обязан своей дочери Иванке, которая родила от своего мужа Джареда Кушнера дочь Арабеллу Роуз (2011 г. р.) и сыновей Джозефа Фредерика (2013 г. р.) и Теодора Джеймса (2016 г. р.).

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Напомним, у Дмитрия Дикусара пополнение в семье.