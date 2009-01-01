Джамала об уколах красоты: это самообман

Артистка призналась, что не делала себе инъекции красоты и не собирается.

Певица Джамала Instagram

рассказала, как относится к инъекциям красоты

Об этом пишет ТСН.

"Ужасно. Никогда не хотелось себе что-то увеличить. Я понимаю, что есть случаи, когда действительно делают это очень аккуратно и помогают, человек чувствует себя так уверенней. Главное, чтобы ему было хорошо, правильно?Но мне кажется, что в любом случае — это самообман. Это все равно нужно как-то поддерживать, все время делать это", — рассказала Джамала.

Артистка призналась, что не делала себе инъекции красоты и не собирается. "Честно, я вот никогда не пробовала ни уколов красоты, вообще ничего такого не делала.

Для актрис — это, наверное, очень важно. Для певиц, музыкантов, а особенно более таких джушных, к которым я бы хотела себя причислять, очень важно красиво все-таки взрослеть, не хочу говорить "стареть", — добавила Джа.

Напомним, голландцы назвали сорт тюльпанов именем Джамалы.