Эхо Хэллоуина: тренеры "Лиги смеха" рассказали о мистике в их жизнях

Лирник признался, что не верит в мистические вещи.

В эту пятницу в 20:15 на "1+1" покажут первый полуфинал проекта студии "Квартал 95".

В один из самых мистических праздников в году, Хэллоуина и Дня всех святых, некоторые тренеры "Лиги смеха" рассказали, часто ли в их жизнях происходят необъяснимые вещи.

Так, Елена Кравец рассказала, как однажды читала молитву прямо на съемочной площадке, а Юрий Горбунов увидел хороший знак…в падении осветителя.

Елена Кравец: Я всегда обращаю внимания на сны. Например, перед рождением малышей мне много чего снилось. Более того, эти сны оказались настолько вещими и пророческими, что я даже в хорошем смысле насторожилась. Вообще я стараюсь дружить со всеми силами. Однажды на съемках нашего проекта "Україна, вставай" произошел действительно необъяснимый случай. По сценарию мы должны были снять номер, в котором Женя Кошевой якобы подружился с сатанистами. Дубль за дублем, но ничего не удается снять. Потом я вспомнила, что в этот день был Яблочный спас, и сказала об этом ребятам. Мол, наверное, стоит прочесть "Отче наш". Они сначала не отнеслись к моим словам серьезно. Но когда я таки прочитала молитву, сцену сразу сняли".

Юрий Горбунов: "С мистикой, слава богу, в моей жизни ничего не связано. Но иногда я вижу пророческие сны. Помню, мне однажды приснилось, что я подавал милостыню некоему бездомному по имени Николай. Почему именно это имя, даже не знаю. А на следующий день, увидев на улице просящего, я подошел к нему, узнать ради интереса, как его зовут, и он тоже оказался Колей. Помню еще, как когда-то перед началом спектакля с 4-метровой высоты упал наш осветитель. Слава Богу, ничего себе не повредил. Но все думали, что это плохой знак. Впереди гастрольный тур, мол, все рухнет и не получится. А оказалось совсем наоборот".

Игорь Ласточкин: "Иногда во время создания номеров мы шутим на разные запрещенные темы, и это нас настраивает, так скажем, на нужный лад. Так вот, один раз мы так зашутились, что из-за нашего словесного богохульства картина два раза упала со стены. После этого мы, конечно же, перестали шутить на эти темы".

Антон Лирник: " Я верю только в науку, эволюцию и ДНК. И, видимо, из-за этого никакая мистическая чушь ко мне не липнет. У меня ни разу в жизни не было ни одной встречи с чем-то паранормальным. Хотя сам я был готов всегда на это. Однажды даже друзья посоветовали мне сходить на сеанс к экстрасенсу. Ну, я и пошел, посмеялся над его шаманскими фишками. А вообще это уже даже не смешно, если люди верят в это серьезно. Вера в мистицизм должна была остаться еще в 15 веке".

Напомним, актеры "Квартала 95" вспомнили свои школьные годы.